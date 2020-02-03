Париж, , 11:26 — REGNUM Одной из целей визита президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу станет привлечение Польши к переговорам по Донбассу, сообщило 3 февраля информационное агентство «Укринформ».

По данным журналистов, Польше будет предложено участвовать в переговорах до и после встреч в «нормандском формате».

Ранее советник президента Франции Эммануэль Бонн рассказал, что главной задачей Макрона станет разъяснение позиции Франции по вопросам расширения Евросоюза, а также отношений с Россией и НАТО.

«Необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, Востока Украины», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили, что намерены согласовать вопрос выборов в Донбассе на ближайшей встрече в «нормандском формате», которая может пройти через три месяца.

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