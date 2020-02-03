Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Оппозиция в Грузии готовит план «Б», если не удастся добиться уступок от властей страны. Об этом 3 февраля рассказал журналистам один из лидеров фракции «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Он рассказал, что оппозиционные силы ожидают очередного раунда переговоров с представителями властей о выборной реформе. Дату диалога должны сообщить «международные партнеры». В случае отказа руководства страны от уступок, у оппозиции, со слов Капанадзе, готов ответ на это.

«Если власть не пойдет на этот диалог и не изменит эту избирательную систему, у оппозиции существует план «Б». Это соглашение в мажоритарных округах и выдвижение общих мажоритариев. В этой ситуации власти еще тяжелее проиграют выборы 2020 года», — заявил Капанадзе.

Как передавало ИА REGNUM, в оппозиции утверждают, что голосование за депутатов по мажоритарным округам позволяет правящей партии «Грузинская мечта» на выборах получить дополнительные голоса. В связи с этим оппозиционные партии требуют сменить смешанную систему голосования на пропорциональную.

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