Москва, , 11:22 — REGNUM Очередное заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в России состоится 3 февраля. Об этом сообщила глава штаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания у главы правительства Михаила Мишустина.

Заседание начнётся в 14:00 мск. В повестку включены отдельные вопросы, которые необходимо решить в связи с эвакуацией российских граждан из Китая, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан эвакуируют из Китая из-за угрозы заражения коронавирусом нового типа. Президент РФ Владимир Путин поручил вывозить сограждан их КНР самолетами воздушно-космических сил России.

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