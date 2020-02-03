Москва, , 10:57 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, президент России Владимир Путин поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с 70-летием дипломатических отношений двух государств, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Индонезия намерена расширить экспорт индонезийской продукции в РФ

Президент подчеркнул, что сотрудничество двух стран в различных сферах даёт хорошую отдачу координация усилий в рамках ООН и других структурах.

«Дальнейшее наращивание стратегических отношений России и Индонезии идёт в русле упрочения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Путин и выразил надежду встретиться с Видодо в Москве или Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 февраля в Индонезии состоится Межсессионная встреча министров торговли по ВРЭП.

Подробнее: Межсессионная встреча министров торговли по ВРЭП пройдёт в Индонезии