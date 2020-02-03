Оренбург, , 10:56 — REGNUM В Оренбурге 26 апреля пройдут выборы депутата Законодательного собрания региона по округу № 13. Согласно данным, опубликованным на портале облизбиркома, пока документы поступили от одного выдвиженца.

На вакантный мандат претендует председатель областного отделения межрегионального общественного движения «В защиту человека труда» Владимир Данильчук, выдвинутый реготделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Стоит отметить, что 2 февраля внутрипартийное голосование провела «Единая Россия». По результатам праймериз кандидатом от партии на апрельских довыборах в Заксобрание стал Андрей Хавилов, который сейчас является депутатом Оренбургского горсовета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутатский мандат по округу № 13 в Заксобрании стал вакантным после досрочного сложения депутатских полномочий Олегом Димовым, который весной 2019 года был назначен на должность и.о. вице-губернатора, а сейчас является заместителем председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике, министром региональной и информационной политики. 19 июня 2019 года депутаты единодушно приняли отставку Димова.

Добавим, что новый мандат по округу будет действовать менее двух лет. В 2021 году в Оренбуржье должны пройти плановые выборы в Законодательное собрание.