Подгорица, , 10:49 — REGNUM Акции протеста против закона о свободе вероисповедания в Черногории становятся более массовыми. Они проходят дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Сначала происходит богослужение в храме, а после по улицам проходит крестный ход.

В минувшее воскресенье, 2 февраля, ряде городов Черногории — Подгорице, Беране, Никшиче, Будве, Тивате, Белом Поле, Херцег Нови прошли акции протеста.

По словам организаторов, самой многочисленной акция была в Подгорице — на службу приехали и пришли прихожане и священники из Даниловграда, Спужа и других населенных пунктов поблизости.

Проводивший крестный ход в Подгорице протоиерей Момчило Кривокапич призвал собравшихся на многотысячный митинг не поддаваться на провокации и сохранять порядок и мир.

«Никто ничего нам не сделает. Пока закон не будет отменен, на улицах нас будет все больше и больше», — заявил священник.

Шествие через центр Подгорицы прошло под традиционным лозунгом «Ne damo svetinje» («Не отдадим святыни»), все другие лозунги, в том числе против президента Мило Джукановича, организаторы не поддерживали и просили убрать.

По предварительным данным организаторов, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек.