Исламабад, , 10:54 — REGNUM Свыше 60 граждан Китая приземлились в Пакистане после того, как кратковременный запрет на перелеты был снят, об этом 3 февраля сообщает Geo TV.

Авиасообщение между странами в связи с угрозой распространения коронавируса было приостановлено 31 января. Однако власти страны посчитали, что данная мера на сегодняшний день избыточна.

Прибывшие пассажиры будут проверены на наличие заболевания и если все закончится для них благополучно, то им будет дозволено посетить страну.

Напомним, число жертв коронавируса превысило 350 человек, число заразившихся составило более 17 тыс.

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