Махачкала, , 10:49 — REGNUM Назначен временно исполняющий обязанности руководителя управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Должность занял заместитель предыдущего главы ведомства Ахмед Ахмедов, сообщается на сайте управления.

Ахмедов родился в 1969 году в Махачкале. В дагестанском казначействе работает с 1996 года. За эти годы он возглавлял различные отделы управления, а с 2009 года и до нынешнего назначения занимал должность заместителя руководителя ведомства.

В августе 2006 года Ахмедову был присвоен классный чин советника государственной гражданской службы РФ I класса. Является кандидатом экономических наук и заслуженным экономистом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 1997 года дагестанское казначейство возглавлял Сайгидгусейн Магомедов, отставку которого в конце октября 2019 года анонсировал глава региона Владимир Васильев. В середине января стало известно, что главный казначей Дагестана стал заместителем председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный казначей Дагестана сменил место работы