Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Возобновить протестные акции в Тбилиси пообещал один из лидеров фракции «Европейская Грузия» Серги Капанадзе. О планах своей партии он рассказал журналистам 3 февраля, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Капанадзе сообщил, что в день открытия весенней парламентской сессии парламента 4 февраля его сторонники устроят «коридор позора» возле здания парламента в Тбилиси. Он также отметил, что его партия остается открытой для переговоров с представителями правящей партии «Грузинская мечта» о смене схемы голосования на предстоящих выборах.

«Мы готовы принять участие в следующем раунде встречи. Дату пока не знаем, однако ожидаем, что наши международные партнеры скоро предложат конкретную дату», — сказал представитель «Европейской Грузии».

Он отметил, что его партию устроит любое предложение, которое обеспечит справедливое голосование, но то, что было озвучено представителями власти, его сторонников не устраивает.

Стоит отметить, что основным требованием объединившейся оппозиции является изменение выборного законодательства и переход к парламентским выборам 2020 года полностью на пропорциональную схему. Правящая партия предложила не отказываться от выборов части депутатов по мажоритарным округам, а сократить их число с 73 до 50. Но в оппозиции заявляют, что не согласны на такой формат голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционная партия в Грузии отказалась участвовать в парламентской сессии