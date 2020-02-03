Москва, , 10:44 — REGNUM Документы, необходимые для ввоза в Россию ряда незарегистрированных препаратов, необходимо подготовить до 13 февраля. Об этом заявил 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

Он подчеркнул, что не должна повториться ситуация с «Фризиумом» — препаратом, который ранее не могли получить некоторые дети. Речь идёт о лекарствах, которые нужны пациентам с тяжелыми заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что до 1 марта должен быть утверждён порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, в которых есть наркотические и психотропные вещества. Это препараты для определённой категории пациентов.

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