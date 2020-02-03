Керчь, Крым, , 10:44 — REGNUM Крымским госслужащим напомнили об ответственности перед гражданами за свои слова и поступки. Об этом 3 февраля заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, выступая перед депутатами керченского горсовета.

«Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно чётко выверять свои действия, высказывать позицию, слова», — сказал Фикс.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы. 3 февраля городские депутаты освободили их от занимаемых постов. Заместитель председателя горсовета Ольга Солодилова будет возглавлять городской совет до тех пор, пока не будет избран новый руководитель.

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