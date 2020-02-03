Анкара, , 10:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.

По его словам, удар был нанесен по 46 объектам правительственных сил, было выпущено 122 артиллерийских и 100 минометных удара. Эрдоган в комментарии изданию подчеркнул, что не намерен прекращать операцию в провинции Идлиб.

«Мы ответили аналогично на атаки. Мы полны решимости и дальше обеспечивать безопасность нашей страны и наших братьев в Идлибе», — заявил Эрдоган.

Напомним, ранее в результате обстрела в провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих. Анкара обвинила в инциденте сирийские войска.

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