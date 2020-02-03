Керчь, Крым, 3 февраля 2020, 10:38 — REGNUM Депутаты Керчи назначили Ольгу Солодилову и.о. главы городского совета. Решение принято 3 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы. 3 февраля городские депутаты освободили их от занимаемых постов.
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