Москва, , 10:31 — REGNUM В Госдуме осудили практику ряда стран постсоветского пространства предъявлять претензии к России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил Россию в «фальсификации истории» за отрицание «аннексии» Эстонии Советским Союзом.

У правительств некоторых постоветских стран главная задача — предъявлять претензии к России и шумно, на весь мир, опасаться российской агрессии, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

«Работа у них такая, за это они деньги получают», — полагает парламентарий.

Россия, аннексировав Занаровье и Печоры и отказываясь признавать действенность Тартуского мира, нарушает международное право, утверждает МИД Эстонии.