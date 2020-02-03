Керчь, Крым, , 10:31 — REGNUM Керченские депутаты отправили в отставку председателя городского совета Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 февраля в горсовете Керчи.

«Большинство депутатов поддержали решение освободить с занимаемых должностей председателя городского совета Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу», — уточнили в пресс-службе горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета сообщила, что написала заявление под давлением и не собирается увольняться, поскольку не чувствует за собой никакой вины.

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