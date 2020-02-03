Подгорица, 3 февраля 2020, 10:27 — REGNUM Представители Черногорско-приморской митрополии СПЦ во главе с митрополитом Амфилохием наконец ответили на предложение премьер-министра страны Душко Марковича начать диалог по спорным статьям закона о свободе вероисповедания, которые вызвали активный протест священников СПЦ и прихожан.
Газета «Dan» публикует ответное письмо Амфилохия Марковичу.
Амфилохие сказал, что только после решения этой проблемы можно и нужно открывать диалог для решения других, очень сложных вопросов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, что к настоящему моменту в конституционный суд Черногории поступило три заявки для проверки на соответствие конституции нового закона о свободе вероисповедания. Акции протеста сторонников СПЦ во многих городах Черногории не прекращаются, а только набирают силу.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил о том, что как Черногория вернула себе независимость, так же вернёт и церковь.
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