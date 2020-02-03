Подгорица, , 10:27 — REGNUM Представители Черногорско-приморской митрополии СПЦ во главе с митрополитом Амфилохием наконец ответили на предложение премьер-министра страны Душко Марковича начать диалог по спорным статьям закона о свободе вероисповедания, которые вызвали активный протест священников СПЦ и прихожан.

Газета «Dan» публикует ответное письмо Амфилохия Марковичу.

«Мы готовы встретиться с вами в свете решений Священного Синода Сербской Православной Церкви и Епископального Совета Сербской Православной Церкви в Черногории с надеждой, что вы искренне привержены началу важного и человеческого разговора с целью удаления всех дискриминационных положений в соответствии с конституцией Черногории «, говорится в письме.

Амфилохие сказал, что только после решения этой проблемы можно и нужно открывать диалог для решения других, очень сложных вопросов.

«Например, возвращение имущества, незаконно изъятого у православной церкви, римско-католической церкви, исламской общины и граждан коммунистическим режимом после Второй мировой войны, которое является законным обязательством Черногории», — отмечает в письме Амфилохий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что к настоящему моменту в конституционный суд Черногории поступило три заявки для проверки на соответствие конституции нового закона о свободе вероисповедания. Акции протеста сторонников СПЦ во многих городах Черногории не прекращаются, а только набирают силу.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил о том, что как Черногория вернула себе независимость, так же вернёт и церковь.

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