Минск, , 10:26 — REGNUM Возможно, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает не столько на финансовую, сколько на политическую поддержку со стороны США, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 февраля, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя высказывания госсекретаря США, сделанные им после встречи с Лукашенко.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в Минске заявил журналистам, что США готовы полностью обеспечивать потребности Белоруссии в нефти «по конкурентным ценам» и тем самым помогать Белоруссии «создать своё собственное суверенное государство». Чтобы американским предприятия было легче выходить на белорусский рынок, Минску следует вступить в ВТО, полагает Помпео.

« Белоруссия действительно может начать закупки нефти из США, хотя поскольку речь идет об американских компаниях, они вряд ли предложат Лукашенко особенно привлекательные цены. Но не исключено предоставление Белоруссии кредитной линии или использование иных рычагов финансовой помощи. Тогда Белоруссия сможет закупать некоторые объемы и отчасти добиться той диверсификации, о которой в последнее время любит говорить Лукашенко.

Другое дело, что есть технические проблемы с доставкой этих объемов на НПЗ Белоруссии. Есть ограничения по объемам поставки из портов Литвы. Польские порты загружены теми объемами, которые нужны им для их собственных нужд. Можно построить новую трубу, но это время и деньги. Так что можно предполагать, что диверсификация если и будет, то частичной, и цель ее будет в том, чтобы Лукашенко смог доказать — непонятно кому — собственную независимость.

Возможно, он рассчитывает не столько на финансовую, сколько на политическую поддержку со стороны США. На снятие санкций, на американские инвестиции и на их поддержку его выдвижения на шестой срок. Получится интересная ситуация, если Россия такое выдвижение поддерживать не будет, а США его признают.