Новосибирск, , 10:24 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал трагедию, которая произошла накануне, 2 февраля, в одном из кафе в Советском районе города.

«Это большое горе. Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Даю поручение оказать поддержку семьям жертв трагедии, — написал Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — 24 января в Новосибирске из-за сильных снегопадов был объявлен режим ЧС, муниципалитет выделил дополнительные средства на уборку снега. В соответствии с этим режимом я потребовал от организаций и предприятий любых форм собственности принять необходимые меры безопасности. К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы и ведомственную принадлежность требуется проверить».

По словам градоначальника, «трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки».

«Считаю правильным передачу в собственность муниципалитета коммунального комплекса ЖКХ СО РАН в Советском районе для более эффективного управления. Готовы взять ответственность за его работу», — написал Анатолий Локоть.

Напомним, что ранее Сибирское отделение РАН заявило, что не имеет отношения к зданию, где произошло обрушение кровли.

«Настоящее название действительного правообладателя и пользователя строения — ФГУП «ЖКХ ННЦ» (в настоящее время без «СО РАН» в официальном наименовании)», — прокомментировали в СО РАН.

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