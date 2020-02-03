Киев, , 10:19 — REGNUM Нельзя обвинять Россию в преступлениях СССР и одновременно претендовать на его положительное наследие. Об этом заявил посол Израиля на Украине Джоел Лион в интервью изданию «Левый берег».

На вопрос журналиста о том, не пытается ли Россия «приватизировать» наследие Советского Союза, дипломат ответил:

«Друзья мои, вы же обвиняете сейчас Россию в преступлениях Советского Союза. И я это прекрасно понимаю. Поэтому нельзя сказать: мол, в этом они наследники, а в этом — не наследники».

Лион напомнил, что правопреемницей СССР является Россия, то есть она унаследовала и всё хорошее, и всё плохое, что сделал СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к развязыванию Второй Мировой войны. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Зеленский оскорбил память десятки миллионов жителей России и стран СНГ.

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