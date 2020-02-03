Москва, , 10:26 — REGNUM Ситуация с распространением в России китайского коронавируса 2019-nCoV находится под контролем. Об этом заявил 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что все необходимые лекарства и средства для борьбы с вирусом есть в распоряжении российских специалистов. Россия окажет гуманитарную помощь Китаю, страдающему от вспышки заболевания.

Подписан национальный план по борьбе с распространением инфекции. Так, одна из принятых правительством мер — возможность депортации заразившихся иностранных граждан, сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре назвали основные симптомы новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Это першение в горле, покраснение глаз, насморк, кашель, чихание, очень высокая температура и головная боль.

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