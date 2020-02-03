Додома, , 10:18 — REGNUM Высокопоставленному чиновнику из Танзании, создавшему группу «по охоте на гомосексуалистов», был запрещен въезд в США. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление государственного департамента США.

В соответствии с заявлением, Пол Маконда, административный глава столицы Дар-эс-Салам, был замешан в «грубых нарушениях прав человека, среди которых отрицание права на жизнь, свободу и безопасность».

Его ближайшим родственникам также было запрещено посещать США, отмечают репортеры.

Госсекретарь США Майк Помпео написал в Твиттере, что запрет на въезд в США Маконды был вызван обеспокоенностью по поводу «ухудшающейся» ситуации в сфере прав человека в Танзании.

По информации журналистов телерадиокомпании, начиная с 2015 года, с приходом к власти президента Джона Магуфули в Танзании усиливается «давление на свободу выражения мнений». Правозащитные организации также обвиняют Магуфули в подавлении политического инакомыслия, задержании правозащитников и установлении контроля над СМИ.

«[Маконда] также был вовлечен в притеснение политической оппозиции, подавление свободы выражения мнений и ассоциаций и преследование меньшинств», — говорится в заявлении государственного департамента США.

Напомним, что в Танзании запрещены однополые отношения, в результате чего многие представители ЛГБТ-сообщества вынуждены скрываться.

Между тем, США также добавили Танзанию в расширенный список стран, гражданам которых запрещено получать определенные типы иммиграционных виз.