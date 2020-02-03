Париж, , 10:03 — REGNUM Власти Франции приняли решение усилить свои вооруженные силы, дислоцированные в Африке с целью борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 февраля сообщает Al Jazeera.

Для этой цели в Мали, а также в другие четыре страны африканского контингента будут направлены дополнительные 600 военнослужащих.

«Подкрепление позволит нам усилить давление на «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил в комментарии изданию министр обороны Франции Флоренс Парли.

Напомним, вооруженные силы Франции осуществляют спецоперацию в странах Африки против террористических группировок, в настоящее время здесь размещен воинский контингент, насчитывающий 4 тыс. 500 военнослужащих.

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