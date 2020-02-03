Новосибирск, , 09:57 — REGNUM Бывший член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Новосибирска Андрей Андрейченко стал председателем новосибирского регионального отделения «Партии дела».

Как рассказал сам Андрейченко «Континенту Сибирь», «Партия дела» готовится к осенним выборам и «главная задача сейчас — повысить узнаваемость партии в регионе, донести до людей программные цели».

Он отметил, что партия выставит своих кандидатов на выборы в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области.

Отметим, что на выборах мэра Новосибирска в 2019 году от «Партии дела» выдвигался старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович. Он, также как и экс-председатель новосибирской организации Михаил Остроменский — заместитель руководителя регионального отделения партии.