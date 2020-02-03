Симферополь, 3 февраля 2020, 09:58 — REGNUM Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов уходит в отставку. Об этом он сообщил 3 февраля на своей странице в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Зырянов возглавил Мининформ РК в июне 2018 года. В январе 2019 года в Крыму разгорелся скандал вокруг печатного органа Совета министров республики — «Крымской газеты», которая опубликовала сканворд с вопросом про «украино-татарский полуостров».
Читайте также: «Крымская газета» извинилась за «украино-татарский полуостров»