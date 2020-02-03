Симферополь, , 09:58 — REGNUM Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов уходит в отставку. Об этом он сообщил 3 февраля на своей странице в Facebook.

«Я покидаю пост министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым… За прошедшие годы было сделано немало: завершено строительство системы МФЦ, повышено качество мобильной связи, построена система государственных СМИ, которая по многим параметрам может служить примером для других регионов России, издано большое количество социально-значимой литературы и вообще на высоком уровне решено большое количество вопросов, относящихся к сфере деятельности министерства», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Зырянов возглавил Мининформ РК в июне 2018 года. В январе 2019 года в Крыму разгорелся скандал вокруг печатного органа Совета министров республики — «Крымской газеты», которая опубликовала сканворд с вопросом про «украино-татарский полуостров».

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