Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов, в связи с усложнившейся обстановкой в КНР из-за коронавируса, предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить приём в РФ посылок с товарами из китайских интернет-магазинов.

«Несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», — говорится в письме депутата, которое цитирует РИА Новости.

По мнению Милонова, «потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты».

Милонов в своем обращении указывает, что «пока доподлинно неизвестно, как именно происходит заражение, какая методика лечения подходит для зараженных и как ведет себя вирус в «спящем режиме», необходимо приостановить доставку интернет-заказов из Китая, чтобы не допустить распространение инфекции по территории России.

«Крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть «естественным инкубатором для любого вируса», — говорится в обращении Виталмя Милонова.