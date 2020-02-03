Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Экс-руководитель ООО «Малина медиа» Ольга Чебыкина подала иск о защите чести и деловой репутации к свердловского пиарщику Платону Маматову. Об этом написал сам Маматов в Facebook.

Чебыкина требует удалить информацию о том, что медиаменеджер якобы выводила миллионы рублей из свердловского бюджета. Кроме того, истица запросила компенсацию в 1 млн рублей.

Маматов выразил несогласие с содержанием иска. Пиарщик планирует подать на истицу заявление в ОБЭП и ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маматов выкупил долги «Малины» у «Четвёртого канала» за 2 млн 900 тысяч рублей, но после судебных тяжб продал их обратно. «Малина» являлась дочерним предприятием «Четвёртого канала».

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