Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Парламентская оппозиционная фракция «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет принимать участие в пленарном заседании грузинского парламента, которое пройдет 4 февраля. Об этом заявил лидер фракции ЕНД Роман Гоциридзе 3 февраля на канале «Рустави 2».

Как рассказал руководитель политического объединения, члены его фракции вместо участия в заседании будут пикетировать правительственные учреждения. Требование ЕНД к властям остается прежним — смена смешанной схемы голосования на парламентских выборах на пропорциональную.

Гоциридзе отметил, что протесты в стране не прекратятся, пока грузинские власти не проведут выборную реформу.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция в Грузии требует отмены голосования по мажоритарным округам, так как считают, что это поможет им набрать больше голосов на парламентских выборах. Правящая партия «Грузинская мечта» подготовила законопроект по данному вопросу, но для его принятия не хватило голосов, так как инициативу не поддержала часть депутатов-мажоритарщиков.

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