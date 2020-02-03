Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении заместителем министра иностранных дел республики Алмаса Айдарова, сообщили 3 февраля в пресс-службе главы государства.

Ранее, с 28 июня 2017 года, Алмас Айдаров занимал должность заместителя акима (главы) Карагандинской области Казахстана по вопросам промышленности, развития малого и среднего бизнеса, индустриализации и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Казахстана назначил заместителя главы МИД республики Ермека Кошербаева послом в России. На встрече с новым послом Токаев отметил необходимость дальнейшего развития союзнических отношений с РФ.

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