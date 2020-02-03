Джакарта, , 09:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил свои соболезнования в связи с кончиной священнослужителя, активиста и политика Салахуддина Вахида, сообщает информационный портал Detik.

«От имени семьи, правительства и всего народа я выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Салахуддина Вахида», — написал президент в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Покойный — сын национального героя Вахида Хасима и младший брат четвертого президента Индонезии Абдуррахмана Вахида», — напомнил глава государства.

Известно, что Салахуддин Вахид ушел из жизни в возрасте 77 лет. Политик скончался в больнице Джакарты 2 февраля 2020 года, около 20:55 по местному времени, после перенесенной операции на сердце.

Напомним, Салахуддин Вахид занимал должность заместителя председателя национальной комиссии по правам человека. В 2004 году вместе с кандидатом в президенты Виранто он баллотировался на пост вице-президента страны.