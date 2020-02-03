Анкара, , 09:32 — REGNUM Виновные в гибели четверых турецких военных в сирийской провинции Идлиб должны понести ответственность. Об этом написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что за нападением в Идлибе последовал незамедлительный ответ турецкой стороны.

«Виновные ответят за это», — написал Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе позиции турецких военных подверглись обстрелу. Погибли четверо военнослужащих, ещё девять получили ранения. В турецком минобороны заявили, что стреляла сирийская армия.

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