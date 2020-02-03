Москва, , 09:22 — REGNUM Перекрытие Северо-Крымского канала грозит огромными экологическими проблемами. Об этом 3 февраля заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат напомнила, что «уже седьмой год в Киеве крутится одна и та же заезженная пластинка под названием «Оккупация и аннексия Крыма», итогом которого стал развал страны. Эти же люди, отмечает Поклонская, разорвали все контакты с Крымом, устроили блокаду полуострова — энергетическую, водную, транспортную.

«Кто виноват? Всем известны фамилии этих людей, да и живут они сегодня прекрасно — катаются на яхтах, а не сидят в тюрьме. Но теперь в Украине другая власть (по крайней мере, хочется в это верить) — и она так же глупо продолжает плясать на граблях своих предшественников. При этом сами понимают, что причиняют ущерб и украинскому народу, и общей экологии — имею в виду перекрытый Северо-Крымский канал. Киев молчит, что всё это может привести к реальной экологической катастрофе», — считает Поклонская.

Депутат призывает Киев набраться мужества и начать переговоры.

«А ведь от перекрытия канала природу ждёт огромная беда. Передайте это в красной папочке на президентский стол Зеленскому — вы же там, в украинской администрации, пристально просматриваете мои страницы в соцсетях», — призвала депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что со стороны Киева нет никаких попыток вести переговоры о снятии водной блокады, а беспокойство руководства Украины о крымчанах оказалось фальшивым.