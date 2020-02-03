Ставрополь, , 09:11 — REGNUM На Северном Кавказе проходят двусторонние тактические учения военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Чечне и Северной Осетии. К ним привлечены около 3000 человек, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе Южного военного округа.

Во время учений будут выполнены боевые задачи на общевойсковых полигонах Серноводский (Ставропольский край), Тарское (Северная Осетия), Альпийский и Гвардеец (Чечня). Мотострелков 58-й общевойсковой армии ЮВО поддержат с воздуха штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС.

Будет также задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Кроме того, в ходе учений будут отрабатывать свои боевые задачи подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск.

Учения продлятся с 3 по 7 февраля.