Пхеньян, , 09:15 — REGNUM Власти КНДР приняли решение о закрытии железнодорожного сообщения с РФ в связи с распространением коронавируса. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в ж/д кассах Пхеньяна.

Железнодорожное сообщение было прекращено на неопределенный срок. Решение об этом вступило в силу с 3 февраля. Оно касается таких направлений, как Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск.

Кроме того, стало известно, что границу не смогут пересечь те вагоны, которые на данный момент следуют из российской столицы до северокорейской станции Туманган.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея также приостановила авиасообщение между Пхеньяном и Владивостоком в связи с распространением коронавируса нового типа.

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