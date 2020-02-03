Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Бывший первый вице-мэр Мегиона (ХМАО) Денис Мамонтов назначен министром экономики Свердловской области. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Пост оставался вакантным год с января 2019 года — после ухода экс-министра Александра Ковальчика на должность первого вице-мэра Екатеринбурга. Новый руководитель начнёт работу уже сегодня, с 3 февраля 2020 года.

Мамонтов работал первым вице-мэром Мегиона с 2017 года, до этого чиновник был вице-мэром города по территориальному развитию. По данным издания, некоторое время Мамонтов работал помощником нынешнего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, когда последний был первым вице-премьером правительства ХМАО.

Как сообщало ИА REGNUM, Чемезов был назначен на пост вице-губернатора Свердловской области в марте 2019 года. Чиновник курирует вопросы цифровизации и территориального развития региона.

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