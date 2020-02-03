Париж, , 09:07 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство не только подтверждает свою приверженность региону Сахель, но и решило отправить еще 600 человек для участия в операции «Бархан», сообщает Le Figaro.

«Борьба с терроризмом является решающим вопросом для всех. Для стран G5 Сахель — это вопрос выживания, а для Европейского союза — вопрос безопасности. Сахель — это наша южная граница, и наши интересы связаны», — заявил глава французской дипломатии.

Издание отмечает, что число военных, участвующих в военной операции «Бархан», к концу февраля 2020 года составит 5100 человек.

Напомним, с 2014 года для координации действий государств региона Сахель существует международное региональное объединение «Сахельская пятерка», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

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