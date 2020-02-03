Курган, 3 февраля 2020, 09:01 — REGNUM В правительстве Курганской области появился новый руководитель регионального департамента экономического развития. Им стала Ольга Ракетская, ранее работавшая в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Предыдущий исполнявший обязанности руководителя ведомства Иван Смирных займёт должность заместителя директора департамента экономического развития.
Отметим, что Ольга Ракетская стала третьим директором департамента экономического развития Зауралья за год.