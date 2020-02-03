Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:59 — REGNUM Совет директоров Уралвагонзавода возглавил бывший гендиректор корпорации Александр Потапов. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Новый руководитель сменил ушедшего с поста экс-полпреда президента в УрФО Игоря Холманских, который возглавлял совет директоров УВЗ с лета 2018 по январь 2020 года.

Ранее Потапов был генеральным директором Уралвагонзавода с марта 2017 года. До этого он работал заместителем российского министра промышленности и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, об уходе Холманских с поста главы совета директоров УВЗ стало известно 29 января 2020 года. Бывший чиновник вышел и из состава совета.

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