Дамаск, , 08:55 — REGNUM В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.

В Минобороны Турции заявили, что обстрел производился сирийской армией в районе населенного пункта Серакиб. Турецкие военные открыли ответный огонь и «уничтожили цели в провинции Идлиб», добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции поддерживают вооруженных боевиков в провинции Идлиб, с которыми сражаются правительственные войска САР. За последние недели сирийская армия освободила от боевиков значительные районы в регионе, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары.