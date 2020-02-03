Берлин, , 09:01 — REGNUM Немецкая статистическая компания Statista опубликовала свежие рейтинги кандидатов в президенты США от Демократической партии, соответствующий график появился на сайте компании.

По данным исследователей, наиболее вероятным претендентом на высший пост в стране от демократов станет Джо Байден, его рейтинг составляет 28,8%. Второе место занимает Берни Сандерс с 22,5%

Кроме того, эксперты отмечают, что рейтинг Сандерса за прошедший месяц вырос на 2,6% в то время как у Байдена лишь на 0,5%.

Аутсайдерами гонки являются Пит Буттиджич и Майкл Блумберг они опираются на поддержку 6% и 8,5% граждан соответственно.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Кандидатом от Республиканской партии будет действующий президент Дональд Трамп. Представитель демократов определиться на праймериз.

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