Москва, , 08:46 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, Совет Думы определит дату второго чтения поправок в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

Предполагалось, что Госдума на пленарном заседании 11 февраля обсудит поправки в Основной закон, однако в рабочую группу по изменению Конституции поступило более 100 предложений. Принято решение обсуждение второго чтения перенести.

Планируется, что второе чтение поправок в Конституцию может состояться в конце февраля — начале марте. В Госдуме не ожидали, что поправок будет так много.

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