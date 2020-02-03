Париж, , 08:37 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго обещает создать «десятки зеленых улиц» во всех районах столицы, сообщает Le Figaro.

Анн Идальго собирается сделать акцент на экологии, создать сотни «мини городских лесов», «десятки улиц с растениями» и «посадить 170 000 деревьев».

Мэр Парижа, кандидат на муниципальных выборах в марте 2020 года, представит в четверг, 6 февраля, свою предвыборную программу, «основой которой будет экология».

Действующий мэр предлагает «массовое озеленение» путем создания полностью пешеходных улиц во всех районах Парижа. Сотни городских мини-лесов — тридцать деревьев и газонов — она предлагает создать на небольших участках по 200 квадратных метров в каждом районе, как это делается в Токио (Япония).

В случае переизбрания мэр Парижа хочет посадить около 170 000 деревьев за шесть лет везде, где это возможно.

«Каждый раз, когда в Париже родится ребенок, мы организуем посадку молодого дерева родителями при спонсорской поддержке», — отметила Анн Идальго.

Кроме того, Анн Идальго не исключает союз с другим кандидатом на пост мэра французской столицы Седриком Виллани.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани обещает инвестиционный план в пять миллиардов евро для экологического перехода.

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