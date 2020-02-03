Москва, , 08:27 — REGNUM Политические элиты Эстонии и Польши столкнулись с кризисом развития, этим можно объяснить заявления о «действующем» Тартуском договоре и необходимости требовать репарации с РФ. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook.

Судя по всему, у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим, отметила дипломат.

«Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал действующим Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и РСФСР 2 февраля 1920 года. Он указывал, в частности, на принадлежность Эстонии некоторых ныне российских территорий. Договор потерял силу в 1940 году, когда Эстония стала частью СССР.

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский также заявил о претензиях к России. По его мнению, Варшава имеет право на возмещение ущерба от России, якобы нанесённого в период Второй мировой войны.

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