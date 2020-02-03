Киев, , 08:20 — REGNUM Украинская пенсионерка, пенсия которой меньше, чем назначенные ей коммунальные платежи, бурно отреагировала на советы по выживанию депутата Верховной рады Украины Евгения Брагодара, сообщает телеканал ZIK.

Пытающейся выжить в тяжелейших условиях пожилой женщине депутат посоветовал продать собаку со двора, «если она у нее элитной породы», «и спокойно себе заплатить».

«Пусть продаст свои мозги! — негодует женщина. — Чтобы знал, кому, что и когда говорить!»

Операторы телеканала показали живущего во двое пенсионерки отнюдь не элитного пса Шарика.

По словам пенсионерки, голосовала на выборах она за «Слугу народа», но теперь не верит никому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя циничное высказывание 25-летнего депутата Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала инцидент очередным пробитием дна и предложила продать оптом всех «слуг народа».

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