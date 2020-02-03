Париж, , 08:18 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что терроризм не был побежден по существу, сообщает Le Figaro.

«В Ираке есть тайные ячейки, в Сирии есть возможности и есть арестованные боевики, которые находятся в тюрьмах и лагерях», — заявил глава МИД Франции.

«Мы все еще находимся в положении войны», — отметил Жан-Ив Ле Дриан,

«Когда террористические акты произошли, в частности, в Ираке, виновные должны быть привлечены к ответственности там, где они имели место», — заявил глава французской дипломатии.

По словам министра, во Францию были репатриированы в общей сложности 17 детей французских джихадистов.

«Мы репатриировали 17 детей», — заявил глава МИД Франции, заверив, что государство может репатриировать других детей, если у нее будет «такая возможность».

«Воля Франции заключается в том, чтобы эти невинные дети могли быть репатриированы при условии согласия их матери», — пояснил он, добавив, что на данный момент Франция репатриирует детей до 6 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что новые перспективы открываются для отношений между Францией и Алжиром.

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