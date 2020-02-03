Сеул, , 08:20 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду 3−6 февраля посетит Индию по приглашению своего коллеги Раджнатха Сингха, сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудят пути развития сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.

Представитель Южной Кореи также примет участие в международной выставке наземных, военно-морских и внутренних систем национальной безопасности DefExpo 2020, которая пройдет в Лакхнау с 5 по 8 февраля.

Известно, что в выставке примут участие более 700 компаний из 30 стран мира, в том числе и 12 южнокорейских производителей, включая Hanwha Defense, Korea Aerospace Industries (KAI) и LIG Nex1.

Отмечается, что в рамках своего визита в Индию министр Чон Гён Ду также посетит 60-й военно-полевой госпиталь, который во время Корейской войны отправил 627 медиков на Корейский полуостров.