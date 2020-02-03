Киев, , 08:17 — REGNUM Украина будет настаивать на увеличении размера компенсаций от Ирана за сбитый украинский самолёт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля, сообщил телеканал «1+1».

Он рассказал, что иранская сторона предложила выплатить родственникам каждого погибшего по $80 тыс.

«$80 тыс. — это очень мало… будем давить, давить на большую сумму», — сообщил Зеленский.

Президент Украины отметил, что человеческая жизнь бесценна и не измеряется деньгами в принципе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что расшифровка бортовых самописцев сбитого украинского самолёта будет проходить на территории Ирана. Предварительно возможность расшифровки оценили украинские специалисты.

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