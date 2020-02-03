Чебоксары, , 08:11 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев продолжает принимать кадровые решения. Временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашии возложено на Николая Каргина, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя — начальника управления внутренней политики. Соответствующее распоряжение о назначении опубликовано 31 января.

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3 февраля указом врио главы №13 исполняющим обязанности министра финансов Чувашии назначен Михаил Ноздряков. Ранее в течение трёх лет он возглавлял минфин республики в правительстве Михаила Игнатьева.

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Справка ИА REGNUM

Николай Юрьевич Каргин родился 18 декабря 1970 года. Юрист по образованию, опытный аппаратчик. Работал на разных должностях и в администрации президента Чувашии Николая Федорова, и главы региона Михаила Игнатьева, в том числе был начальником орготдела и помощником последнего до 2014 года. С 2014 года до июля 2016 года был директором Государственного архива Чувашии. Затем перешел в горадминистрацию и возглавил управление муниципального контроля. В 2017 году вернулся в администрацию главы республики, получив пост первого замруководителя — начальника управления внутренней политики.

Михаил Геннадьевич Ноздряков родился 26 октября 1970 года в Чебоксарах. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Политическая экономия», в 1998 году — Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Современный руководитель коммерческого банка». Трудовую деятельность начинал в Чувашском отделении Сбербанка России с ведущего экономиста отдела ценных бумаг. Более 10 лет, с октября 1999 года до марта 2010 года, занимал должность первого заместителя управляющего Чувашским отделением Сбербанка. 18 марта 2010 года был назначен руководителем филиала ВТБ в г.Чебоксары. Михаил Ноздряков был назначен и.о. главы Минфина Чувашии 19 января 2011 года, а 10 февраля он был наделён статусом вице-премьера и проработал на этой должности до февраля 2014 года. Затем был советником председателя правления Чувашкредитпромбанка. В августе 2015 года был назначен первым заместителем директора департамента финансов Севастополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января глава Чувашии Михаил Игнатьев указом президента РФ Владимиром Путиным был отправлен в отставку в связи с утратой доверия и назначен врио главы региона Олег Николаев.