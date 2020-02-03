Вашингтон, , 08:05 — REGNUM В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщили ТАСС в министерстве иностранных дел Узбекистана.

«В министерстве иностранных дел начались двусторонние переговоры с госсекретарём Соединённых Штатов», — сообщили в ведомстве.

Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, Помпео прилетел в Узбекистан. В программе визита запланированы переговоры Помпео со своим коллегой, на которых обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Также планируется встреча госсекретаря США с лидером страны.

Аналогичные по формату визиты глава внешнеполитического ведомства США совершил в Белоруссию и Казахстан.

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