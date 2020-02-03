Киев, , 07:57 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объяснила украинцам, как получилось, что люди с низким коэффициентом умственного развития оказались на руководящих должностях в стране, сообщает телеканал ZIK.

По словам Савченко, попасть в большую политику можно только по партийным спискам. Раньше действовала и мажоритарная система, где люди голосовали за кандидата «за сахар и гречку». «Теперь эту коррупцию убрали», — напомнила экс-депутат.

Внутри партийных списков первые места, те, что гарантированно пройдут во власть, раскупаются различными олигархами и иными толстосумами. Обычно речь идет о первых 15−20 позициях. Следующие строки заполняются людьми с менее скромными финансовыми возможностями, пояснила Савченко.

Никто из мыслящих и достойных людей не ожидал, что от только что созданной партии «Слуга народа» пройдут 130 человек по партийному списку. Поэтому люди считали оскорбительным для себя записываться на такие дальние позиции и отказывались от участия в выборах. В результате список добирался кем попало.

«И потому набрали таких людей, которые не могут ни мыслить, ни считать, ни думать, ни говорить, — заявила Савченко. — Вообще мало что умеют».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Надежда Савченко заявила о том, что команда президента Зеленского не выполняет предвыборных обещаний и ведет страну под внешнее управление.

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