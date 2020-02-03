Москва, , 07:08 — REGNUM Свое видение современной Украины высказал кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Сегодняшняя украинская элита — это абсолютно враждебная России элита, которая ставит свое целью фактически уничтожение России… Каким образом россияне должны принять это? Как вы это предполагаете? Мы понимаем, что Украина сегодня оккупирована… находится под управлением Соединенных Штатов», — заявил Шахназаров, добавив, что невозможно относиться к нынешней Украине иначе, покуда она считает НАТО своим союзником, а Советский Союз называет агрессором во Второй мировой войне.

Шахназаров также добавил, что он видит, как в современной российской молодежи и даже людях среднего возраста уже начинает появляться негатив по отношению к Украине. И именно потому, что она ведет себя соответствующим образом.